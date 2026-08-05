Новости мира: Ормузский пролив снова могут разблокировать

Ормузский пролив снова могут разблокировать. Иран и Оман близки к соглашению, которое позволит возобновить судоходство. Стороны согласовали маршруты входа и выхода в Персидский залив и Аравийское море. Пролив будет вновь открыт на 60 дней с возможностью продления. На весь этот срок плата за проход взиматься не будет.

В Грузии случился уже третий за последние две недели блэкаут. Электричества нет во всех городах страны, в Тбилиси остановилось метро. Сбой произошел во время проверки на Ингурской ГЭС.

Масштабный фестиваль фонарей проходит в китайском городе Нинбо. Целый парк украсили световыми инсталляциями в виде драконов, бабочек, цветов и других фигур. Гости могут увидеть, как традиционное китайское искусство создания фонарей сочетается с современными технологиями, а также посмотреть пиротехническое шоу. Фестиваль продлится до 7-го октября.

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