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05 августа, 12:00

Транспорт

Пассажиры могут спастись от жары в московском метро

Пассажиры могут спастись от жары в московском метро

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Пассажиры могут спастись от жары в московском метро. Там на время повышенных температур меняются условия вентиляции. Шахты работают в усиленном режиме, обеспечивая приток свежего воздуха, а отработанный выгоняют на поверхность. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кондиционирование в вагоне на летнем режиме, а на станциях, если температура поднимется выше 28 градусов, раздают бутылки с водой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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