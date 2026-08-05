Пассажиры могут спастись от жары в московском метро. Там на время повышенных температур меняются условия вентиляции. Шахты работают в усиленном режиме, обеспечивая приток свежего воздуха, а отработанный выгоняют на поверхность. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кондиционирование в вагоне на летнем режиме, а на станциях, если температура поднимется выше 28 градусов, раздают бутылки с водой.

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