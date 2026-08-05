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Новости

05 августа, 10:45

Общество

Заммэра Ракова рассказала, что медсправки в Москве можно заказать в голосовом формате

Заммэра Ракова рассказала, что медсправки в Москве можно заказать в голосовом формате

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Медицинские справки теперь можно заказать в голосовом формате. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИИ-ассистент Алиса подскажет, какие документы доступны для онлайн-заказа, поможет заказать нужную справку и объяснит, где получить бумажную копию, если она понадобится.

Также с помощью нейросети можно внести в электронную медкарту основные показатели здоровья, уточнить информацию о записях к врачу и на исследования, переносить или отменять их.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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