Заммэра Ракова рассказала, что медсправки в Москве можно заказать в голосовом формате

Медицинские справки теперь можно заказать в голосовом формате. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИИ-ассистент Алиса подскажет, какие документы доступны для онлайн-заказа, поможет заказать нужную справку и объяснит, где получить бумажную копию, если она понадобится.

Также с помощью нейросети можно внести в электронную медкарту основные показатели здоровья, уточнить информацию о записях к врачу и на исследования, переносить или отменять их.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.