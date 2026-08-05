Россияне начали использовать отпуск и выходные для подработки

Россияне стали чаще использовать свободные дни для подработки, а временная занятость превратилась в новый тренд. За последние 5 лет спрос на таких специалистов вырос более чем в 2 раза.

Новые проекты во время отпуска выбирают представители самых разных сфер. Например, они совмещают основную работу с деятельностью в области организации мероприятий, HR, страхования и других направлений.

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