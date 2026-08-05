05 августа, 07:45Общество
Эксперты назвали необычные варианты подработки для россиян без опыта работы
Сотрудник склада книг, промоутер-консультант на теплоходы, детский аниматор в ресторане, работник приюта для животных и специалист молочного цеха вошли в список самых необычных вариантов подработки этим летом.
По словам экспертов, такие вакансии становятся востребованными среди студентов и абитуриентов, которые хотят получить первый опыт работы, попробовать себя в новой сфере или заработать в свободное от учебы время.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.