Эксперты назвали необычные варианты подработки для россиян без опыта работы

Сотрудник склада книг, промоутер-консультант на теплоходы, детский аниматор в ресторане, работник приюта для животных и специалист молочного цеха вошли в список самых необычных вариантов подработки этим летом.

По словам экспертов, такие вакансии становятся востребованными среди студентов и абитуриентов, которые хотят получить первый опыт работы, попробовать себя в новой сфере или заработать в свободное от учебы время.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.