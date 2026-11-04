Путин вручил государственные награды россиянам и иностранцам в Кремле

Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды. Их удостоились граждане России, а также дружественные для нашей страны иностранцы.

Президент отметил, что вклад лауреатов в укрепление связей с Россией сейчас особенно важен. По его словам, взаимодействие между странами в гуманитарных сферах и в бизнесе создает благоприятную почву для отношений в политике и безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

