04 ноября, 18:15Мэр Москвы
Путин, Собянин и патриарх Кирилл открыли выставку "Православная Русь" в "Манеже"
Сергей Собянин, Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыли в Центральном выставочном зале "Манеж" выставку-форум "Православная Русь – ко Дню народного единства". Экспозиция посвящена тысячелетнему пути христианства в истории России.
В тематических залах – живопись, иконы, скульптура, ювелирные изделия, мозаика и шитье. Все создали современники. Выставка занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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