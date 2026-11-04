Путин, Собянин и патриарх Кирилл открыли выставку "Православная Русь" в "Манеже"

Сергей Собянин, Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыли в Центральном выставочном зале "Манеж" выставку-форум "Православная Русь – ко Дню народного единства". Экспозиция посвящена тысячелетнему пути христианства в истории России.

В тематических залах – живопись, иконы, скульптура, ювелирные изделия, мозаика и шитье. Все создали современники. Выставка занимает площадь в 3,5 тысячи квадратных метров.

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