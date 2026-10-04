04 октября, 09:15Мэр Москвы
Собянин сообщил о завершении проходки тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская"
В московском метро завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Тоннелепроходческий комплекс "София" прошел под землей более 2,5 километра, местами опускаясь на глубину до 25 метров. Участок проходил в сложных гидрогеологических условиях, в том числе под Москвой-рекой.
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