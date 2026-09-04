В РФ выбрали формат для устного экзамена по истории, который будут проводить в 9-х классах

В России выбрали формат для устного экзамена по истории, который будут проводить в 9-х классах. Через 2 года ребятам придется сдавать зачет. Он станет допуском к итоговой аттестации, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Теперь нужно разработать понятные и объективные критерии оценки, чтобы требования были ясны детям, родителям и учителям заранее. Главной задачей станет оценка умения школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, а также работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию.

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