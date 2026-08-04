Московский Депздрав представил в Женеве опыт применения ИИ в медицине

Московский департамент здравоохранения представил в Женеве возможности программы по внедрению нейросетей в лучевую диагностику. Презентация прошла в рамках глобального саммита под эгидой ООН, где участвовала команда российских врачей.

По словам специалистов, московский опыт заинтересовал зарубежных коллег, а отечественные сервисы для анализа лучевых снимков признаны одними из передовых во всем мире.

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