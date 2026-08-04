04 августа, 18:45Технологии
Московский Депздрав представил в Женеве опыт применения ИИ в медицине
Московский департамент здравоохранения представил в Женеве возможности программы по внедрению нейросетей в лучевую диагностику. Презентация прошла в рамках глобального саммита под эгидой ООН, где участвовала команда российских врачей.
По словам специалистов, московский опыт заинтересовал зарубежных коллег, а отечественные сервисы для анализа лучевых снимков признаны одними из передовых во всем мире.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.