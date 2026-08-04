Павильоны с бесплатной экспресс-диагностикой здоровья заработали в центре Москвы

В центре Москвы начали работу павильоны "Здорового долголетия", где жители могут бесплатно пройти экспресс-диагностику организма. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За 10–15 минут посетители могут узнать свой биологический возраст, измерить пульс и давление, проверить индекс массы тела, уровень стресса и другие показатели. Также специалисты дадут рекомендации по корректировке образа жизни.

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