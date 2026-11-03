Страховые пенсии в России в 2027 году будут повышать дважды. О таких планах рассказали в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Индексацию проведут 1 февраля и 1 апреля. Общее повышение страховой пенсии за год составит 10,3%.

Кроме того, работающим пенсионерам с 1 августа дополнительно начислят пенсионные баллы за текущий год, но не больше трех. Еще с 1 октября, предварительно, на 4% повысят денежное довольствие для военных пенсионеров.

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