"Деньги 24": накопительную пенсию предложили перевести в программу долгосрочных сбережений

Минфин РФ разработал законопроект о переводе накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил распространенное заблуждение, что накопительную пенсию у россиян отобрали около 10 лет назад. По его словам, ее заморозили в конце 2013 года. Деньги остались на счетах, на них начислялся инвестиционный доход.

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