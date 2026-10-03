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03 октября, 15:15

Общество

Психотерапевт объяснил, как работали методы Кашпировского

Психотерапевт объяснил, как работали методы Кашпировского

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Методы Анатолия Кашпировского были основаны на внушении и установках на выздоровление, считает врач-психиатр и психотерапевт Василий Шуров.

По словам специалиста, подобный формат был распространен не только в России. Похожие принципы использовали некоторые западные специалисты, которые давали людям установки на исцеление.

Шуров отметил, что для тревожного человека такие установки могут давать временное облегчение. При этом при прогрессирующих заболеваниях, по его словам, важно не откладывать обращение за медицинской помощью.

Подробнее – в эфире телекнаала Москва 24.

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