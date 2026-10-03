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03 октября, 09:15

Транспорт

Движение перекроют на ряде улиц столицы из-за полумарафона

Движение перекроют на ряде улиц столицы из-за полумарафона

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В Москве 3 и 4 октября пройдет полумарафон "Моя столица", из-за чего в городе перекроют несколько улиц и набережных. В субботу закроют Университетскую площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина и парковочный карман рядом с ней. Также ограничат движение со стороны проспектов Вернадского и Мичуринского.

Основные перекрытия ждут водителей в воскресенье. С 8:00 до 12:00 нельзя будет проехать по Бережковской набережной от Воробьевского шоссе до Бородинского моста, а также по боковому проезду Бородинского моста в сторону центра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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