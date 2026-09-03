Эксперт прокомментировал угрозы Киева гражданской авиации РФ

Украина не может обращаться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием закрыть воздушное пространство над другой страной и угрожать его закрытием. Об этом заявил авиационный эксперт Роман Гусаров.

Он отметил, что если бы подобное поведение допустила Москва или другое государство, то последовали бы серьезные предупреждения и санкции вплоть до исключения из организации.

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