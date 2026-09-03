Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 22:30

Политика

Эксперт прокомментировал угрозы Киева гражданской авиации РФ

Эксперт прокомментировал угрозы Киева гражданской авиации РФ

Выборы в Госдуму состоятся с 18 по 20 сентября

Эксперт назвал обращение Украины в ИКАО неправомерным

Путин заявил, что не стоит насильно "выдавливать" детей из 10-х классов

Путин назвал слухи о мобилизации попыткой противника повлиять на выборы в Госдуму

Путин заявил, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть

Росавиация не получала запросов о приостановке рейсов в Россию

Новости мира: число жертв оползня в Непале превысило 1,2 тыс человек

РФ закроет отделения Института Гете в ответ на закрытие Русского дома в Берлине

Захарова отреагировала на захват российского судна в Норвегии

Украина не может обращаться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием закрыть воздушное пространство над другой страной и угрожать его закрытием. Об этом заявил авиационный эксперт Роман Гусаров.

Он отметил, что если бы подобное поведение допустила Москва или другое государство, то последовали бы серьезные предупреждения и санкции вплоть до исключения из организации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатранспортвидеоНаиль Губаев

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика