03 сентября, 22:30Политика
Эксперт прокомментировал угрозы Киева гражданской авиации РФ
Украина не может обращаться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием закрыть воздушное пространство над другой страной и угрожать его закрытием. Об этом заявил авиационный эксперт Роман Гусаров.
Он отметил, что если бы подобное поведение допустила Москва или другое государство, то последовали бы серьезные предупреждения и санкции вплоть до исключения из организации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.