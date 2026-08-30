Новости мира: в Швейцарии прошел митинг против сближения с НАТО

В столице Швейцарии около 2 тысяч человек вышли на митинг. Участники призвали отменить санкции, в том числе против России. Акция прошла под лозунгом "Нет – НАТО, да – нейтралитету".

В Турции более 1,5 тысячи человек переплыли Дарданеллы в рамках 39-го межконтинентального заплыва. Среди участников – 50 россиян. Спортсмены преодолели дистанцию в 5 километров в условиях сильного течения. За безопасностью участников следили более 120 катеров.

В Японии придумали необычный способ спасаться от жары на работе. В некоторых организациях установили холодильники размером с человека.

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