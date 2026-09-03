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Новости

03 сентября, 11:45

Происшествия

В Крыму предотвратили теракт в медучреждении Минобороны РФ

В Крыму предотвратили теракт в медучреждении Минобороны РФ

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В Крыму задержали россиянина по подозрению в госизмене и подготовке теракта в одном из медицинских учреждений Минобороны РФ. По данным ФСБ, его завербовало главное управление разведки Украины через иностранный мессенджер.

Мужчина передавал противнику разведывательную информацию о дислокации военных объектов, а также о результатах ракетных ударов ВСУ. Дома у задержанного обнаружили и изъяли готовые к применению самодельное зажигательное устройство и ручную гранату, начиненную поражающими элементами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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