03 сентября, 11:45Происшествия
В Крыму предотвратили теракт в медучреждении Минобороны РФ
В Крыму задержали россиянина по подозрению в госизмене и подготовке теракта в одном из медицинских учреждений Минобороны РФ. По данным ФСБ, его завербовало главное управление разведки Украины через иностранный мессенджер.
Мужчина передавал противнику разведывательную информацию о дислокации военных объектов, а также о результатах ракетных ударов ВСУ. Дома у задержанного обнаружили и изъяли готовые к применению самодельное зажигательное устройство и ручную гранату, начиненную поражающими элементами.
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