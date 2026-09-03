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03 сентября, 10:45

Политика

Путин призвал депутатов нового созыва Госдумы улучшать деловой климат на Дальнем Востоке

Путин призвал депутатов нового созыва Госдумы улучшать деловой климат на Дальнем Востоке

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Депутаты нового созыва Госдумы должны работать над улучшением делового климата на Дальнем Востоке. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ оперативно завершить доработку плана развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. По словам президента, к концу текущего десятилетия объем перевозок по нему должен составить не менее 70 миллионов тонн в год – как минимум вдвое больше нынешнего уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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