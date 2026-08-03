Фон дер Ляйен призвала усилить охрану границ ЕС после миграционного кризиса в Сеуте

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за ужесточение миграционной политики Евросоюза после кризиса в испанской Сеуте. Об этом говорится в ее письме премьер-министру Испании Педро Санчесу.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС необходимо продолжать усиливать защиту внешних границ союза. Письмо стало ответом на обращение Санчеса, который после массового прорыва около 60 тысяч марокканцев в Сеуту раскритиковал позицию ряда европейских лидеров, назвав ее эгоистичной.

Ранее 22 главы государств и правительств ЕС направили письмо фон дер Ляйен, в котором призвали усилить контроль на внешней границе Евросоюза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.