Лавров предложил вернуть подмосковному Ногинску историческое название

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с предложением вернуть подмосковному Ногинску прежнее наименование – Богородск. Вопрос сейчас прорабатывается с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Город был основан как Богородск, с конца XIX века он считался крупным центром текстильной промышленности и получил неофициальное название Русский Манчестер. В 1930 году его переименовали в Ногинск в честь революционера Виктора Ногина.

Идея вернуть историческое название обсуждалась еще в конце 1980-х годов. Юристы отмечают, что переименование не повлияет на юридические вопросы, связанные с регистрацией недвижимости.

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