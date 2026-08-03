Пассажиров поездов обяжут указывать контакты при покупке билета с сентября

С сентября при оформлении билета на поезд дальнего следования пассажир будет обязан указать номер телефона или электронную почту. На указанные контакты перевозчик сможет отправить информацию об отмене состава или изменении маршрута.

Также будет ограничена продажа специализированных мест в свободном доступе. Их в первую очередь смогут приобрести пассажиры, которые используют кресла-коляски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.