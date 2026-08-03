Новые правила перевозки багажа и животных в такси начнут действовать с сентября

С сентября вступают в силу новые правила перевозки багажа и животных в такси. Таксопарки будут самостоятельно устанавливать допустимые размеры и количество вещей.

Собак необходимо будет перевозить в намордниках, на поводке и с подстилкой. Мелкие животные должны находиться в контейнерах с глухим дном и вентиляцией, а клетки для птиц – накрываться тканью, не пропускающей свет.

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