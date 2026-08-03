Движение поездов на Курском направлении изменится в ночь на 4 августа

Движение поездов дальнего пригорода на Курском направлении изменится в ночь на 4 августа. На участке Чехов – Гривно составы в обе стороны будут следовать по пути в област, а еще часть поездов отменят или пустят по укороченным маршрутам

Изменения будут действовать с 19:50 до 05:50 из-за работ по замене стрелочного перевода на станции Столбовая. Пассажирам рекомендовали сверяться с расписанием на сайте или в приложении перевозчика.

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