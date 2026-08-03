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03 августа, 07:15

Политика

В Общественной палате предложили выделить отдельные полосы для самокатов и велосипедов

В Общественной палате предложили выделить отдельные полосы для самокатов и велосипедов

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В Общественной палате предложили изменить организацию движения. Планируется выделить отдельные полосы для электросамокатов и велосипедистов.

При этом там, где это невозможно, велодорожки предлагают переносить на край проезжей части. Авторы инициативы полагают, что это не потребует серьезных затрат, а также снизит риск травм и повысит чувство безопасности пешеходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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