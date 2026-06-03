Программа реновации в Москве включает строительство новых домов и снос старых зданий

Программа реновации в Москве включает не только строительство новых домов, но и снос расселенных зданий. Перед демонтажем дома отключают от коммуникаций и освобождают от оставленных вещей. При этом в пустующих квартирах нередко остаются предметы, которые напоминают о людях, проживших там десятки лет.

В некоторых помещениях сохранились мебель, посуда, одежда, старые календари и бытовые вещи. По ним можно проследить историю квартиры и ее владельцев. После расселения все оставленное имущество вывозят, а часть материалов направляют на переработку. Специалисты отмечают, что снос проводится по технологии "умного сноса", которая позволяет снизить уровень шума и пыли.

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