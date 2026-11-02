В Москве начались праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства

Москва готовится отметить День народного единства. Праздничные мероприятия уже начались. Праздничный концерт состоялся в Губкинском университете 2 ноября.

Помимо Дня народного единства, там отмечают еще одну важную дату – 95 лет с начала военной подготовки в вузе. Как рассказали педагоги, это уже традиция – подготовка концерта помогает по-настоящему сплотить студентов. В этом году в ней участвовал практически весь студенческий коллектив.

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