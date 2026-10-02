В Москве наградили победителей премии "В кадре"

В Москве состоялась церемония награждения победителей премии Правительства Москвы "В кадре". Это второй сезон премии, которая отмечает заслуги лучших кадровых команд страны. Свои проекты представили команды из 60 регионов, а всего жюри выбрало 12 победителей и 24 лауреата.

Работы оценивали в 3 категориях: "Федерация", "Регион" и "Столица", а среди 4 основных номинаций наиболее популярными стали направления, связанные с удержанием и развитием сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.