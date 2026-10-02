Путин посетил полигон в Челябинской области во время учений "Центр-2026"

Владимир Путин посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, где наблюдал за заключительным этапом стратегических командно штабных учений "Центр-2026".

Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства, что в активной фазе участвуют более 6 тысяч военнослужащих России и других государств.

Всего в учениях задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. На учения прибыли делегации из 55 иностранных государств.

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