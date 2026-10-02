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Новости

02 октября, 22:30

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Зарядную станцию установили без согласия жителей дома в Крылатском

Зарядную станцию установили без согласия жителей дома в Крылатском

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Жители дома в Крылатском сообщили о постоянном движеним курьеров у подъезда

Зарядную станцию для мопедов установили без согласия жителей дома в Крылатском. После появления бокса к нему практически круглосуточно приезжают курьеры, а жильцы также обеспокоены вопросами пожарной безопасности.

Внутри станции одновременно заряжаются 35 аккумуляторов. Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко отметил, что при интенсивной эксплуатации повреждение аккумулятора может повысить вероятность его самовозгорания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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