Зарядную станцию установили без согласия жителей дома в Крылатском

Зарядную станцию для мопедов установили без согласия жителей дома в Крылатском. После появления бокса к нему практически круглосуточно приезжают курьеры, а жильцы также обеспокоены вопросами пожарной безопасности.

Внутри станции одновременно заряжаются 35 аккумуляторов. Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко отметил, что при интенсивной эксплуатации повреждение аккумулятора может повысить вероятность его самовозгорания.

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