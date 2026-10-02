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02 октября, 15:30

Общество

Профессор МГУ Малыгина прокомментировала изменения в списке олимпиад для абитуриентов

Профессор МГУ Малыгина прокомментировала изменения в списке олимпиад для абитуриентов

В России сократили список олимпиад для льготного поступления в вузы

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Сокращение числа олимпиад для льготного поступления в вузы может ограничить возможности для талантливых школьников из регионов. Такое мнение высказала доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникаций, профессор МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина.

По ее словам, олимпиады помогали ребятам из регионов поступать в крупные столичные вузы. При этом сокращение их числа может быть связано не только с количеством олимпиадников, но и с распределением бюджетных мест. Вероятно, это вынужденная мера на фоне большего внимания к рабочим специальностям, считает эксперт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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