Более 20 тыс москвичей приняли участие в праздновании Дня старшего поколения

Более 20 тысяч москвичей приняли участие в праздновании Дня старшего поколения. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 140 центров московского долголетия открыли свои двери для всех желающих. Для посетителей организовали мастер-классы и квизы. В столице также прошли массовый танцевальный флешмоб и концерт с участием известных артистов.

На Воробьевых горах состоялся форум "Живи на все 100!", который собрал более 650 самых активных участников проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.