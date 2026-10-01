"Качество жизни": врач рассказала, помогает ли баня укрепить иммунитет

Как высокая температура в бане влияет на работу сердца и сосудов? Может ли посещение парной влиять на артериальное давление? Помогает ли баня снижать уровень стресса и улучшать качество сна?

Может ли регулярное посещение бани способствовать укреплению иммунитета? Как часто можно посещать баню без риска для здоровья?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт, эндокринолог Елена Бондарева.