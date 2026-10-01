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01 октября, 19:23

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Врач Миронова рекомендовала искать церамиды в составе кремов для ухода осенью

Время питания и увлажнения: как ухаживать за кожей лица и рук осенью

Осенью правила ухода за кожей меняются из-за резкого перепада температур: на улице становится влажно и холодно, а в помещении воздух слишком сухой. Такая ситуация влияет на естественный кожный барьер, рассказали эксперты. Как избежать неприятных последствий в сложившихся условиях, разбиралась Москва 24.

Правильное очищение

Фото: depositphotos/Tinatin1

В осенне-зимний период кожа становится более сухой и склонной к обезвоживанию из-за пониженной влажности воздуха, начала отопительного сезона и резких перепадов температур, рассказала Москве 24 эксперт по здоровой коже, косметолог Василина Миронова.

"В этот период стоит отдавать предпочтение более деликатным и питательным очищающим средствам", – отметила врач.

Для первого этапа очищения подойдут гидрофильное масло и бальзамы, которые эффективно удалят макияж, себум (кожное сало) и загрязнения, не нарушая липидный барьер кожи. Для второго можно выбрать кремовые или молочкообразные средства, особенно для нормального, сухого и чувствительного эпидермиса. Они очистят, увлажнят и напитают кожу ухаживающими компонентами, подчеркнула косметолог.

"Для обладателей жирной и комбинированной кожи подойдут гелевые средства. Однако стоит выбирать гели с мягкими ПАВ (поверхностно-активными веществами. – Прим. ред.), которые не содержат спирта и желательно будут иметь увлажняющие компоненты", – отметила эксперт.

В осенний период кожа нуждается в более интенсивном питании, но остальные этапы не сильно отличаются от ухода в другое время года. Утренняя рутина – мягкое очищение, тонизирование, восстановление pH-баланса, далее – сыворотка с активными ингредиентами или антиоксидантами (витамин С, гиалуроновая кислота, пептиды), увлажняющий крем для поддержания гидролипидного баланса и нанесение SPF-крема, рассказала Миронова.

Вечерний порядок – очищение, тонизирование, активные сыворотки с более концентрированными компонентами, увлажнение и питание. На ночь можно использовать более плотный крем, чтобы он впитывался до утра.

При этом стоит пересмотреть использование декоративной косметики, отметила Миронова.

Осенью и зимой кожа теряет влагу, поэтому использование тональных средств, а также пудр с матирующим или плотным покрытием может подчеркивать шелушение, сухость и создавать эффект так называемой маски. С тональных средств лучше переходить на увлажняющие флюиды, BB-кремы, CC-кремы, а пудру лучше использовать рассыпчатую.
Василина Миронова
эксперт по здоровой коже, косметолог

При этом косметолог назвала осень и зиму идеальным временем для использования активов, направленных на восстановление кожного барьера, увлажнение и антиоксидантную защиту.

"Поэтому нужно включать в уход церамиды, стоит искать их в составе кремов. Они помогают восстановить поврежденный барьер, уменьшают потерю влаги, успокаивают. Также для осени подойдет гиалуроновая кислота, способная притягивать и удерживать большое количество влаги", – добавила специалист.

Однако есть уходовые средства, от которых осенью лучше отказаться или использовать с осторожностью, предостерегла эксперт.

К таким относятся агрессивные эксфолианты – жесткие механические скрабы или высококонцентрированные химические и салонные пилинги, которые разрушают защитный барьер кожи.
Василина Миронова
эксперт по здоровой коже, косметолог

Косметическую продукцию с высоким содержанием спирта тоже лучше пока убрать в сторону: она лишь вызовет чувство стянутости, рекомендовала косметолог.

Время для серьезных процедур

Фото: depositphotos/tumsasedgars

Врач-дерматовенеролог и косметолог Зоя Константинова в беседе с Москвой 24 добавила, что сухость кожи не диагноз. Такое состояние не требует какого-либо особого лечения.

Главное – грамотный и правильно подобранный уход, в котором акцент делается на увлажнении и питании. Кроме того, важно уделять внимание коже рук: их нужно увлажнять каждый раз после мытья.

"Лучше, чтобы в состав кремов входили церамиды, натуральный животный воск ланолин и мочевина", – отметила врач.

Дерматовенеролог подчеркнула, что осенью для открытых участков кожи не стоит отменять кремы и спреи с SPF-фильтрами, даже несмотря на сокращение светового дня. Их нужно наносить обязательно утром перед выходом на улицу. В холодное время года УФ-индекс довольно низкий, в пределах единицы, но если есть сомнения, можно посмотреть данные в приложении погоды.

Зима и осень – это период отсутствия яркого и агрессивного солнца: человек не загорает в это время и не планирует. Поэтому холодные сезоны идеальны для серьезных процедур, требующих длительного восстановления.
Зоя Константинова
врач-дерматовенеролог, косметолог

Врач отметила, что осенью и зимой можно сделать шлифовку кожи, микроигольчатый RF-лифтинг, плюс процедуры по подтяжке. Также стоит регулярно проветривать помещение и следить за уровнем влажности воздуха в комнате, который должен составлять от 40 до 60%, заключила Константинова.

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