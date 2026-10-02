В Минздраве заявили о росте заболеваемости сахарным диабетом в России

Сахарный диабет в России уже не просто проблема, а напоминает настоящую пандемию, заявили специалисты Минздрава. Ежегодно заболевают сотни тысяч человек. При этом, становится больше пациентов с диабетом второго типа. Это когда собственный инсулин в организме есть, но тело не реагирует на него должным образом.

По оценке Минздрава, сахарным диабетом в стране сейчас страдают порядка 6 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.