Авиакомпания Pegasus объяснила отмену 12 рейсов во Внуково техническими причинами

Авиакомпания Pegasus Airlines 2 сентября отменила 12 рейсов между Москвой и Турцией: шесть во Внуково и шесть – из аэропорта. По заявлению перевозчика, данные меры обусловлены причинами технического характера. Остальные авиакомпании выполняют полеты в штатном режиме.

Туристы, которые находятся за рубежом в составе организованных туров, могут рассчитывать на автоматическое продление проживания в отеле со стороны туроператора. Самостоятельным путешественникам в случае проблем с рейсом рекомендуют обращаться непосредственно в авиакомпанию.

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