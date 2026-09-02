Глава Минтранса Никитин заявил о координации ведомств РФ для защиты авиасообщения

Российские ведомства работают в теснейшей координации, чтобы предотвратить угрозы авиасообщению, и своевременно реагируют на угрозы. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума.

Глава Минтранса также прокомментировал ситуацию с авиакеросином. По словам Никитина, она не стала идеальной, но запасы топлива своевременно появляются в аэропортах.

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