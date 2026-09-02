02 сентября, 14:30Мэр Москвы
Собянин: марафон "Сила России" – проект для каждого жителя нашей страны
Сергей Собянин посетил Всероссийский спортивный марафон "Сила России" в "Лужниках". Мероприятие стало кульминацией большого проекта, в рамках которого организовали десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий. В них приняли участие более 2 миллионов человек.
Собянин отметил, что власти стараются создавать условия для занятий спортом, в том числе развивая спортивную инфраструктуру во дворах, парках, скверах и набережных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.