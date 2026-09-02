Собянин: марафон "Сила России" – проект для каждого жителя нашей страны

Сергей Собянин посетил Всероссийский спортивный марафон "Сила России" в "Лужниках". Мероприятие стало кульминацией большого проекта, в рамках которого организовали десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий. В них приняли участие более 2 миллионов человек.

Собянин отметил, что власти стараются создавать условия для занятий спортом, в том числе развивая спортивную инфраструктуру во дворах, парках, скверах и набережных.

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