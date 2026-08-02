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02 августа, 19:30

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Семейный фестиваль "Россия. Здесь и сейчас" состоялся на севере Москвы

Семейный фестиваль "Россия. Здесь и сейчас" состоялся на севере Москвы

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2 августа в районе Аэропорт состоялся патриотический семейный фестиваль "Россия. Здесь и сейчас". Мероприятие состоялось на площадке у районного центра "Место встречи Баку" и объединило жителей Северного административного округа Москвы: активистов районных сообществ, волонтеров, студентов, семьи с детьми. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению востребованных на передовой вещей и написать письма участникам спецоперации. Для детей провели викторину "Что я знаю о России" и музыкальную акцию "Плечом к плечу".

Перед участниками фестиваля выступил гость мероприятия, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов. Он отметил, что семейный досуг и совместное участие в добрых делах помогают вовлекать детей и взрослых в волонтерские инициативы.

"Такие фестивали отлично дополняют семейный отдых, оставляя у детей светлые воспоминания. Именно из них складываются настоящие традиции, определяющие, какой жизненный опыт мы передадим подрастающему поколению. Участвуя вместе с родителями в значимых делах – сборе помощи или написании писем, – ребенок учится ответственности, готовности помогать другим и уважению к старшим. Совместные акции поддержки объединяют разные поколения и помогают сохранить такие семейные истории", – сказал Асафов.

По данным правительства Москвы, в Северном округе сегодня действует более 40 местных сообществ, которые помогают участникам спецоперации. Только в 2025 году они направили в зону СВО около 500 тонн гуманитарной помощи. На фестивале эта работа была представлена в открытом формате: гости могли узнать о действующих инициативах, присоединиться к сбору помощи и лично написать слова поддержки военнослужащим.

О том, почему такие послания особенно важны на передовой, рассказал участник СВО Эльдар Шарипов.

"Сегодня на семейном фестивале дети и взрослые писали письма участникам специальной военной операции, и такая поддержка имеет особое значение для бойцов. По своему опыту службы на передовой могу сказать, что самое трогательное – когда дети пишут послания и делают открытки для военнослужащих. Читая их, многие солдаты представляют, что это весточки от их собственных детей. Это вдохновляет и вселяет уверенность в том, что за нами правда. Желание помогать объединило людей самых разных возрастов и профессий – от школьников до пенсионеров. Только в Северном округе открыты 16 пунктов сбора гуманитарной помощи: на постоянной основе здесь трудятся около полутора тысяч волонтеров. Приходя на такие мероприятия вместе с близкими, москвичи вносят свой реальный вклад в нашу общую победу", – сказал он.

Фестиваль "Россия. Здесь и сейчас" стал частью серии тематических городских мероприятий "Территории возможностей", которые проходят в разных округах столицы с 25 июля по 6 сентября. Его формат продолжает добровольческие инициативы по поддержке участников спецоперации, которые развиваются в столице с 2022 года. Одним из ключевых городских проектов поддержки остается "Москва помогает", координирующий сбор адресной помощи. С 2022 года в нем участвуют почти 19 тысяч добровольцев. За это время собрано более 1,9 тысячи тонн гуманитарного груза и организовано 229 отправок помощи. К инициативе присоединились свыше 86,8 тысячи горожан и более 825 городских организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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