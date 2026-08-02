Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Владимир Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск.

По словам президента, в рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером, братской сплоченностью и взаимовыручкой.

Он отметил, что умелые и решительные действия десантников, которые плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта.

Путин выразил уверенность, что личный состав воздушно-десантных войск будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества.

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