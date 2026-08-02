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02 августа, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем железнодорожника

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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем железнодорожника.

В Москве подготовка кадров ведется под реальные потребности рынка. Образовательные программы разрабатывают совместно с работодателями, чтобы выпускники сразу закрывали актуальные задачи компаний. Флагманом выступает центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Именно там работает уникальный цех "Московский транспорт". В цехе оборудовано 11 учебных лабораторий, где можно освоить 47 профессий. Внутри здания воссоздана станция метро "Печатники" с вагоном "Москва-2024", установлены тренажеры поезда, симуляторы трамвая и электробуса. Есть динамический макет эскалатора, тяговая подстанция, диспетчерский круг и системы связи. Это позволяет отрабатывать слаженные действия всех служб, в том числе в аварийных и нештатных ситуациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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