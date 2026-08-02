МИД РФ опроверг слухи об отмене оформления загранпаспортов через МФЦ

Россияне по прежнему смогут оформить загранпаспорт в многофункциональных центрах (МФЦ). В МИД России опровергли распространявшиеся в соцсетях слухи о том, что такая услуга станет недоступна.

На Смоленской площади разъяснили, что обновления в правилах действительно есть, но они касаются только тех граждан, которые направляются в служебную командировку за рубеж от зарегистрированной в МИД организации.

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