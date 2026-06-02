ВС РФ нанесли удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины

Российские Вооруженные Силы нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны. Также поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и военные аэродромы.

Российские войска продвигаются к центру Константиновки в ДНР с трех направлений, продолжая расширять зону контроля вдоль линии фронта. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По словам военных экспертов, продолжаются бои в районе железнодорожной станции, а также у прилегающих к городу поселков.

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