Собянин рассказал об уникальных московских разработках в сфере биомедицины

Уникальные столичные разработки из области биотехнологий спасают и меняют жизни тысяч пациентов. Как отметил Сергей Собянин в личном блоге, Москва создала все условия для полного цикла производства таких изделий. Ярким примером является особая экономическая зона "Технополис "Москва".

Среди разработок резидентов ОЭЗ – первая в России искусственная кожа на основе донорских клеток, которая помогает заживлять тяжелые ожоги. Также в столице создали искусственную почку. Всего в Москве работает более 300 профильных предприятий, на которых занято около 30 тысяч человек.

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