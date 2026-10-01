Собянин: открыта платформа для международных поездов на вокзале Москва-Сити

Сергей Собянин открыл платформу сообщения Москва – Минск на вокзале Москва-Сити. Теперь эта платформа стала первым в России городским вокзалом с остановкой международных поездов. С учетом всей логистики поездка на скоростной "Ласточке" из центра российской столицы в центр белорусской стала сопоставима по времени с авиаперелетом.

Также на новой станции будут останавливаться поезда из Смоленска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.