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01 октября, 12:00

Общество

Суточный рекорд атмосферного давления обновился в Москве

Суточный рекорд атмосферного давления обновился в Москве

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Суточный рекорд высокого атмосферного давления обновился в Москве. Показатель достиг 764 миллиметров ртутного столба, сообщили в центре "Фобос". Предыдущий максимум зафиксировали в 1975 году.

Москва остается под влиянием антициклона, поэтому в городе солнечно и без осадков. При этом началось похолодание. Днем 1 октября температура составит около 14 градусов, а ветер может усиливаться до 11 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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