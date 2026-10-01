01 октября, 11:30Транспорт
СК предложил обязать пользователей самокатов получать права
Следственный комитет РФ предложил изменить правила для пользователей электросамокатов. В ведомстве считают, что для управления СИМ нужно специальное право, а минимальный возраст водителей должен составлять 16 лет.
Представитель сервиса кикшеринга Денис Балакирев отметил, что изменения обсуждаются на федеральном уровне. Речь идет о частных электросамокатах и СИМ, которые развивают скорость выше 25 километров в час.
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