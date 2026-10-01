Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Врачи больницы имени В. М. Буянова спасли мужчину после обширного инфаркта, который привел к многократной остановке сердца. Инфарктная сеть Москвы позволяет выполнять экстренные операции в максимально короткие сроки. Врачи на каждом этапе выбирают тактику с учетом состояния пациента – это помогает спасать жизни даже в самых тяжелых случаях.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве стабильная и соответствует текущему сезону. После традиционного подъема заболеваемости в начале сентября, вызванного риновирусом, количество заболевших уже начало уменьшаться. На риновирусы приходится около половины от всех выявляемых случаев, у большинства заболевание проходит в легкой форме. Сезон гриппа пока еще не начался, его доля занимает менее 1% в общей структуре ОВА тамов грива А(32), известного как "гонконгский грипп", в текущем эпидсезоне пока не выявлено", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве подвели итоги фестиваля школьных и молодежных театров "Живая сцена". Лауреаты получат гранты на дальнейшее развитие своих театров. Всего в финал вышли 30 лучших постановок, которые посмотрели свыше 7 тысяч зрителей.