Фестиваль "ПроДвижение" собрал любителей авто на ВДНХ

На ВДНХ проходит автофестиваль "ПроДвижение". Экспозиция охватывает пространство от арки главного входа до Нальчикского сквера и включает более 300 автомобилей.

Гости могут увидеть ретромодели, современные машины и прототипы отечественного автопрома, среди которых возрожденная "Волга", новый "Москвич" и серийный "Атом".

Посетители рассказали, что пришли на фестиваль, чтобы посмотреть на редкие автомобили, а также поддержать знакомых участников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.