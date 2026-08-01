ВС России нанесли удар по объектам военной промышленности Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военной промышленности и логистической инфраструктуры в Киеве.

По данным Минобороны РФ, поражены предприятия, где производились комплектующие, агрегаты и боевые части для крылатых ракет, в том числе "Нептун" и "Фламинго", а также элементы для беспилотных систем.

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