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01 августа, 12:30

Политика

ВС России нанесли удар по объектам военной промышленности Украины

ВС России нанесли удар по объектам военной промышленности Украины

Российская армия поразила логистический узел ВСУ в Днепропетровской области

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Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военной промышленности и логистической инфраструктуры в Киеве.

По данным Минобороны РФ, поражены предприятия, где производились комплектующие, агрегаты и боевые части для крылатых ракет, в том числе "Нептун" и "Фламинго", а также элементы для беспилотных систем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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